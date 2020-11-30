ضبط الأم المتهمة بإلقاء طفلها خلف منطقة المقابر في منيا القمح بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح بالشرقية، منذ قليل، من ضبط الأم المتهمة بإلقاء طفلها خلف منطقة مقابر النصارى ببندر المدينة، وذلك بعد 10 أيام من ولادته.

كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ من أحد المواطنين بالعثور على طفل حديث الولادة خلف منطقة مقابر النصارى، بمنيا القمح.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 11433 إداري منيا القمح لسنة 2020، وبالعرض على النيابة العامة قررت إيداع الطفل بمستشفى منيا القمح المركزي، لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تحديد هوية والدة الطفل، والتي تبين أنها "م.ح" 23 عامًا، ألقت طفلها بعد 10 أيام من ولادته، فيما جرى ضبطها والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.