صور.. افتتاح معرض "صحافة الطفل والإذاعة المدرسية" في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

افتتح محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الاثنين، معرض صحافة الطفل والإذاعة المدرسية على مستوى الجمهورية، المقام بمدرسة الزهور الإعدادية التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، وذلك ضمن خطة الوزارة لمسابقات الصحافة.

وشهد الافتتاح لجنة تحكيم الوزارة، والتي تضم طارق إبراهيم عزب، موجه أول صحافة بالوزارة، وعلي عبد المطلب جاد الله، موجه أول صحافة بالوزارة، وعضوي لجنة التحكيم، ومدير الشؤون التنفيذية، وموجه عام الصحافة، وأحمد غيث مدير إدارة الطور التعليمية، وعدد من موجهي الصحافة بإدارة طور سيناء، وأخصائي الصحافة، ومديري المدارس بطور سيناء.

وأشاد وكيل الوزارة بدور الأنشطة في تنمية مهارات التلاميذ، مؤكدًا على ضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لسلامة الطلاب.

واستمع لعرض عدد من الطلاب لأعمالهم المشاركين بها في المعرض، وأجرى حوارا معهم تناول أبرز الموضوعات المعروضة.

وقال محمد عبد الخالق، موجه عام الصحافة بجنوب سيناء، إن المعرض يشتمل على أهم الصحف الحائطية لجميع الإدارات ما بين الصحف العامة والتخصصية، وتنوعت المشاركات عن موضوعات الطفولة ومشكلاتها وذوي الاحتياجات الخاصة، كما تضمن المعرض مشاركات خاصة للتربية الخاصة، والمدرسة الفكرية، والصم وضعاف السمع بطور سيناء.

وعلى هامش المسابقة أجريت مسابقة الإذاعة المدرسية لجميع المراحل التعليمية بمشاركة مدارس الزهور الابتدائية، وطه حسين الإعدادية، ومدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات، ومدرسة طور سيناء الثانوية الفندقية التابعات لإدارة طور سيناء.