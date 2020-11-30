أسعار الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكًا مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس.

وبلغ سعر الدولار في بنكي القاهرة، والعربي الأفريقي 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك قناة السويس، وكريدي أجريكول، والبركة، والتجاري الدولي، والإسكندرية، والتعمير والإسكان، ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.