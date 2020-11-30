اعتقال أحد عناصر مجموعة الاغتيال التي قتلت العالم النووي

أفادت وكالة أنباء التلفزيون الإيراني بأنباء عن اعتقال أحد عناصر مجموعة الاغتيال التي قتلت اليوم الجمعة العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة في طهران.
وأضاف التلفزيون الإيراني أن سيارة من نوع نيسان كانت تحمل مواد متفجرة انفجرت أمام سيارة العالم النووي.
واغتيل العالم النووي الإيراني عن طريق انفجار تعرضت له سيارته ثم إطلاق الرصاص، وقالت وكالة "فارس" الإيرانية، إن مرافقي العالم النووي اشتبكوا مع فريق الاغتيال والعملية أدت إلى مقتل شخصين على الأقل.
وقال وزير الخارجية الإيراني إن "إسرائيل، العدو اللدود لإيران، متورطة على الأرجح في مقتل فخري زاده".
وامتنع البنتاغون عن التعليق على الاغتيال، كما قال مسؤول من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "المكتب لا يعلق على تقارير عن الهجوم".
المصدر: RT
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