الحرس الثوري ينفي تصريحًا منسوبًا إلى قائده بشأن اغتيال فخري زادة

أعرب مسئول العلاقات العامة بالحرس الثوري الإيراني، اليوم الإثنين، عن نفيه لصحة التصريحات المنسوبة إلى قائد الحرس، اللواء حسين سلامي، بشأن الانتقام من مرتكبي جريمة اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.
وذلك عقب انتشار أخبار في الفضائيات وبعض شبكات التواصل الاجتماعي حول كيفية الانتقام من منفذي عملية اغتيال رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الدفاعالإيرانية، محسن فخري زادة، ونسبها إلى اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري، نفى مسئول العلاقات العامة والمتحدث باسم الحرس الثوري، العميد رمضان شريف، هذا الخبر وقال "إن هذا الخبر لا صحة له وكاذب من الأساس".
وأضاف: "كما صرحنا مرارًا، فإن الأخبار المتعلقة بمهام وأداء ومواقف الحرس الثوري، وتصريحات وبيانات كبار قادتهيتم الإعلان عنها للرأي العام من خلال موقع "سباه نيوز" باعتباره الموقع الرسمي للحرس الثوري".
وأكد العميد شريف، أن الحرس الثوري سيتابع هذا الموضوع من خلال المراجع القانونية والقضائية، داعيًا الناشطين في الفضاء الافتراضي والمواطنين إلى متابعة الأخبار المتعلقة بالحرس الثوري عن طريق وسائل الإعلام الرسمية والمرجعية في البلاد.
وقتل يوم الجمعة 27 نوفمبر رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الدفاعالإيرانية، محسن فخري زادة، في عملية اغتيال وصفتها طهران بـ"الإرهابية".
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