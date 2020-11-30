تفاصيل التواجد الكثيف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق الأراضي اللبنانية

شهدت الأراضي اللبنانية، اليوم الاثنين، تواجد مكثفا للطائرات الحربية الإسرائيلية، على علو متوسط ومنخفض، حيث نفذت القوات الجوية الإسرائيلية غارات وهمية فوق عدة مناطق.
وحسبما ذكر موقع روسيا اليوم الأخباري، حلق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق أجواء مدن الجنوب اللبناني، واستمر تحليقه من مدينة النبطية وصولا إلى منطقة إقليم التفاح،حيث نفذ غارات وهمية على علو منخفض، وتابع التحليق مجرى نهر الليطاني، وسجلت العاصمة بيروت، وضواحيها تحليقا مكثفا للطيران الحربي الإسرائيلي.
كما شهدت أجواء المدينة الساحلية، صيدا، وشرقها، تحليقا للطيران الإسرائيلي على ارتفاع متوسط.
وشوهدت الطائرات الحربية الإسرائيلية فوق قضاء
وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، قد حذر إسرائيل، في وقت سابق، من أن "أي حرب على إيران، لن تبقى عند حدود إيران".
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