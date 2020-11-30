الرئاسة الروسية تعلق على قرار بايدن تعيين جين بساكي متحدثة باسم إدارته

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، على قرار جو بايدن، الرئيس الأمريكي المنتخب، وفقًا للمعلومات الأولية، تعيين، جينيفر بساكي، بمنصب المتحدثة باسم إدارته.

وفي موجز صحفي يومي، قال بيسكوف ردًا على سؤال عما إذا كان الكرملين يقيم هذا القرار إيجابيًا ويرى أن من شأنه أن يسهم في تحسين العلاقات بين موسكو وواشنطن: "قبل كل شيء، إنه اختيار رئيس الدولة (الذي يعود له القرار في هذا الشأن) بعد إعلان نتائج الانتخابات بصورة رسمية، وانتهاء كل

الطعون. وعلى وجه العموم إنه شأن داخلي يخص السيد بايدن، ولا علاقة للكرملين به".

وفي وقت سابق، أفاد فريق جو بايدن بأن الأخير ينوي تعيين جينيفر (جين) بساكي، الناطقة السابقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، متحدثة باسم البيت الأبيض. وجاء في بيان صدر عن فريق بايدن، عزمه تعيين نساء فقط في مناصب محورية ضمن إدارته للتواصل مع وسائل الإعلام.

وأعلن سيرجي دوبيك، نائب مدير عام وكالة الفضاء الروسية (روس كوسموس)،

أن الولايات المتحدة تعارض تعاون بلاده مع دول أخرى في مجال استكشاف الفضاء.وقال دوبيك، خلال جلسة لمجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان)، اليوم الإثنين، "إن الولايات المتحدة تعارض بشكل نشط تعاون روسيا مع دول أخرى في الفضاء، وتحديدًا التعاون مع الأرجنتين، ومن المخطط نشر محطات أرضية روسية من نوع "جلوناس"

ومحطات رصد للأجسام الفضائية والتعاون في إنشاء تكنولوجيا الفضاء وإطلاقها في الأرجنتين".

وقضت محكمة "ليفورتوفو" بموسكو، اليوم الإثنين، بتمديد احتجاز مستشار رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" إيفان سافرونوف، المتهم بالخيانة حتى مارس من العام المقبل.

وذكر المكتب الصحفي للمحكمة لوكالة أنباء "نوفوستي" أن المحكمة وافقت على طلب النيابة ومددت إجراء احتجاز المتهم سافرونوف حتى 7 مارس 2021.