الصين تُدين اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة

دانت الخارجية الصينية حادثة اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة، داعية إلى إجراء تحقيق شامل.

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينج، في تصريح للصحفيين، اليوم الإثنين: "الصين صدمت باغتيال عالم إيراني، وتدين هذا العمل العنيف وتأمل في إجراء تحقيق شامل في هذه القضية".

وأضافت أن الصين تعارض أي عمل يزيد التوترات

الإقليمية ويقوض السلام والاستقرار الإقليميين.

وقتل يوم الجمعة 27 نوفمبر رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا لدى وزارة الدفاع الإيرانية، محسن فخري زادة، في عملية اغتيال وصفتها طهران بـ"الإرهابية".

وتعرض محسن فخري زاده أحد علماء إيران النوويين البارزين في منطقة قرب طهران. عصر اليوم الجمعة، إلى عملية اغتيال قرب العاصمة طهران،

حيث تعرض للاغتيال بعملية تفجير وإطلاق نار في ابسرد بمنطقة دماوند قرب العاصمة طهران، وفقًا لـ"وسائل إعلام إيرانية".

وتضاربت معلومات وسائل الإعلام الإيرانية حول العملية، فبينما قالت وكالة فارس إن العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده قتل بإطلاق نار في العاصمة طهران، وقالت وكالة تسنيم إن زاده لا يزال في غرفة العمليات في محاولة لإنقاذ حياته.

وأفادت مصادر أن اغتيال زاده تم بمواجهة بين مُسلحين مجهولين وحرسه، ومقتل 4 من مرافقيه في العملية، حسبما ذكرت مواقع إيرانية.