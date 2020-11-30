التحالف العربي: مليشيا الحوثي تطلق صاروخا باليستيا من صنعاء سقط في صعدة باليمن

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن ، اليوم الاثنين، أن المليشيات الحوثية أطلقت صاروخا باليستيا من محافظة عمران وسقط داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة لها أن سقوط الصواريخ الباليستية الحوثية عشوائياً على المدنيين والتجمعات السكانية يهدد حياة المدنيين مؤكدا "اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير القدرات النوعية للميليشيات " .

كان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أكد الجمعة الماضي أن الأعمال

العدائية لمليشيات الحوثي تهدد الأمن البحري في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، مشيرا إلى أنه تمكن من اكتشاف وتدمير لغمين بحريين زرعتهما المليشيات في جنوب البحر الأحمر.وقد سبق أن اليمن

ميلشيات الحوثي

التحالف العربي

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، إن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران

أطلقت صباح اليوم الأحد صاروخا باليستيا من محافظة صنعاء وسقط بعد إطلاقه بمسافة 159 كم داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة.

وأشار العقيد المالكي -في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)- إلى استمرار المليشيا الحوثية في انتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.