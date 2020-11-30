«قوات التحالف»: ميليشيا الحوثي تطلق صاروخاً بالستياً من محافظة عمران سقط داخل الأراضي اليمنية

سيف اليزيد - أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، أن الميليشيا الحوثية الإرهابية أطلقت صاروخاً بالستياً، صباح اليوم، من محافظة عمران وسقط داخل محافظة صعدة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، أن الميليشيا الحوثية أطلقت اليوم صاروخاً بالستياً من محافظة عمران باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة.

وأوضح العميد المالكي استمرار الميليشيا الحوثية بانتهاكها القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين، مشدداً على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات النوعية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

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