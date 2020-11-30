بعد ثبوت فعاليته … موديرنا ستطلب الحصول على الترخيص الرسمي للقاح كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 نوفمبر 2020 04:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت شركة “موديرنا” المصنعة للقاح المضاد لفيروس كورونا بأن لقاحها أثبت فعاليته للمرة الثالثة بـنسبة مرتفعة جدا في المرحلة الثالثة من التجارب، وستطلب من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الترخيص باستخدام اللقاح ضد فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، أعلنت شركة موديرنا الأمريكية، أنها ستقدم الإثنين، طلبات ترخيص مشروطة للقاحها المضاد لكوفيد-19 في الولايات المتحدة وأوروبا، بعد أن أكدت النتائج الكاملة للتجارب السريرية فعالية عالية للقاحها بلغت 94,1%.

وبعد أسبوعين من إعلانها أن فعالية اللقاح وصلت إلى 94,5% بناء على نتائج أولية، أفادت شركة موديرنا أن 196 مشاركا في التجربة السريرية الكبيرة أُصيبوا بكوفيد-19، من بينهم 185 شخصا ممن تلقوا لقاحا وهميا و11 من المجموعة التي تلقت اللقاح الفعلي، أي أن الفعالية بلغت 94,1%. ولم يظهر على أي شخص من المشاركين الذين تلقوا اللقاح، أي نوع حاد من المرض.

إلى ذلك تتوقع موديرنا توزيع 20 مليون جرعة في الولايات المتحدة هذا العام، وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن الجرعات الأولى من اللقاح قد تصل إلى الأمريكيين في 21 كانون الاول إذا ماتمت الموافقة من الهيئة.