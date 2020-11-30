“تاجر” خمسيني يضع حدا لحياته بطريقة مؤلمة في مراكش

أقدم خمسيني، اليوم الاثنين، على وضع حد لحياته بطريقة مؤلمة، حيث عثر عليه جثة هامدة داخل منزله في حي مبروكة، وسط مدينة مراكش.
وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الهالك، الذي كان يعمل تاجرا، والبالغ من العمر 53 سنة، عثر على جثته معلقة داخل منزل أسرته لأسباب لا تزال مجهولة، وخلف الحادث حزنا لدى أقاربه، وأصدقائه.
وأضاف المصدر ذاته أن السلطة المحلية، وعناصر الشرطة القضائية، والعلمية حلت في عين المكان، فيما تم فتح بحث قضائي، لمعرفة أسباب الحادث.
وجرى نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات في المستشفى محمد السادس في مراكش، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.
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