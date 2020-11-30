بالفيديو.. الفنان باسم ياخور يبكي على الهواء

وعبرت شقيقتا باسم ياخور عن سعادتهما الشديدة من مشاهدته على الشاشة الصغيرة في المسلسلات التلفزيونية.
وعبر باسم ياخور في البرنامج عن اشتياقه الشديد لشقيقتيه، مؤكدا أنه يعاني كثيرا لأن أبناءهم لا يعرفون بعضهم البعض بسبب الظروف وبعد المسافات.
وعن شقيقتيه، أشار باسم ياخور لبرنامج "هذا أنا" إلى أن ديمة، شقيقته الصغرى، تعمل مهندسة، وتعيش في أمريكا منذ 15 عاما، ومتزوجة من طبيب متخصص فى جراحة القلب.
أما شقيقته الأخرى داليا، فقال ياخور إنها تعيش في كندا حاليا، وتابعت دراستها في مجال الأدب الفرنسي، كما أنها تتولى منصبا مهما في أحد البنوك الكندية.
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