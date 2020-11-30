رياضة 2020-11-30 | 14:13 204 مشاهدة أناط الاتحاد الآسيوي بكرة السلة، مهمة قيادة مباراة قطر أمام السعودية في النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية، الى الحكم العراقي أحمد علي. ويعد احمد علي من الحكم الدوليين الذين يتم الاعتماد عليهم في المباريات والبطولات الآسيوية. وستقام المواجهة على صالة ناجي الغرافي في قطر مساء اليوم الاثنين. ويحتل المنتخب السعودي وصافة المجموعة الخامسة، فيما تتذيل قطر ترتيب المجموعة التي تضم ايضاً ايران وسوريا.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

كانت هذه تفاصيل خبر صافرة عراقية تضبط مواجهة قطرية سعودية في تصفيات السلة الآسيوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.