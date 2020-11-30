خسوف للقمر اليوم

سيتمكن راصدو الفلك، اليوم الاثنين، من رؤية خسوف شبه قمري في أجزاء معينة من العالم.

يقصد بالخسوف، عندما تصطف الشمس والأرض والقمر في خط مستقيم.

سيبدأ الخسوف شبه القمري للقمر في حوالي الساعة 1.30 مساءً ويستمر حتى الساعة 5.55 مساءً (بتوقيت موسكو ومكة المكرمة) اليوم 30 تشرين الثاني.

تعتمد الرؤية على الظروف الجوية في البلدان التي يمكن رؤيته منها.

واليوم رابع خسوف يحدث هذا العام، ومن المقرر أن يحدث الكسوف التالي في 26 أيار 2021.

المدرجة أدناه هي خمسة أشياء يجب معرفتها حول خسوف اليوم:

1. يمكن للمقيمين في أمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا وأجزاء من آسيا رؤية حوالي 82% من القمر المكتمل يتحول إلى ظل أغمق خلال المرحلة القصوى من هذا الكسوف.

2. سيصل الخسوف الكامل إلى ذروته حوالي الساعة 3.30 مساءً (حسب التوقيت أعلاه).

3. يُعرف الخسوف شبه القمري أيضًا باسم قمر القندس، والقمر الفاتر، والقمر البلوطي، والقمر الحداد، في بعض أنحاء العالم.

4. يحدث "خسوف القمر" عندما تأتي الأرض بين القمر والشمس بينما يحدث "كسوف الشمس" عندما يكون القمر بين الأرض والشمس.

5. في حين أن الخسوف لن يظهر في الإمارات العربية المتحدة، يمكن للناس مشاهدته مباشرة على "يوتيوب"، عبر قناة Virtual Telescope.