شكرا لقرائتكم خبر عن «مودرنا»: لقاحنا فعال 100% ونطلب استخدامه في أوروبا والولايات المتحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «مودرنا» الأمريكية لتصنيع الدواء وتطوير اللقاحات، الإثنين، عن عزمها طلب من الولايات المتحدة وأوروبا المصادقة على استخدام لقاحها ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعدما أثبت فعاليته في المرحلة الثالثة.

وقالت الشركة الأمريكية إن الدراسات التي قام عليها اللقاح لم تلحظ أي مسائل تتعلق بالسلامة خلال المرحلة الثالثة من التجارب.

وقالت «مودرنا» الأسبوع الماضي، إنها ترغب في إنتاج 20 مليون جرعة من لقاحها التجريبي لـ"كورونا" نهاية العام الجاري. وأشارت الشركة إلى أنها ستنجح في توفير 500 مليون إلى مليار جرعة من "اللقاح المرتقب" في السنة القادمة، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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