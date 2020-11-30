شكرا لقرائتكم خبر عن سجن أطباء صينيين يتاجرون بأعضاء ضحايا الحوادث والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قضت محكمة صينية بسجن 6 أشخاص بينهم أطباء ما بين 10 إلى 28 شهراً، بتهمة جمع أعضاء بشرية من ضحايا حوادث المرور بشكل غير قانوني.

وذكرت تقارير إعلامية أن المجموعة أزالت أكباد وكلى من 11 شخصاً في مستشفى في مقاطعة آنهوي بين عامي 2017 و2018. وبحسب ما نقلت مجلة نيوزويك الأمريكية، خدعت عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية أفراد عائلات المتوفين الذين اعتقدوا أنهم قد تبرعوا رسمياً بأعضاء ذويهم.

وكانت المجموعة تستهدف ضحايا حوادث السيارات أو المرضى الذين أصيبوا بأضرار في الدماغ في مستشفى مقاطعة هوايوان الشعبي في آنهوي.وزعم أفراد العصابة أن رئيس وحدة العناية المركزة، يانج سوكسون، يسأل أسرة المريض عما إذا كانت توافق على التبرع بأعضاء المتوفى. ورغم ذلك وجدت المحكمة أن توقيع العائلات على استمارات الموافقة مزورة.

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