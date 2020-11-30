شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم العالم يعلنون التحدي في «الجولف في دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكملت بطولة «الجولف في دبي» المقدمة من موانئ دبي العالمية جاهزيتها مع تبقي 24 ساعة على انطلاقها بداية من يوم الأربعاء بمشاركة أبرز نجوم العالم، وذلك ومع اقتراب موسم «السباق إلى دبي» من نهايته ستشتد المنافسة في البطولة الافتتاحية.

ويحصل ملعب النار على فرصة للتألق وسيقف في تناقض حاد مع ملعب الأرض، الذي استضاف بطولة جولة موانئ دبي العالمية منذ عام 2009، حيث سيأخذ مكانه في دائرة الضوء.

في حين أن ملعب الأرض يهاجم الحواس بجرأة بالرمال البيضاء الساطعة واللحاء الأحمر العميق الذي يوازن الممرات الخضراء المورقة، فإن ملعب النار يوفر ديناميكية بصرية أكثر طبيعية. تضفي رمال التراكوتا لمسة ريفية، كما أن صلابة العكرش في بعض المخابئ الوعرة وحولها تربط الملعب بمحيطه المباشر. تكون المخططات أقل رقة والخضرة هي أهداف أسهل قليلاً من تلك الموجودة على ملعب الأرض، من حيث إنها ليست مرتفعة، كما أن البقع الرملية في الجانب الأخضر ليست عميقة.

وتأمل مجموعة من أفضل اللاعبين في تسليط الضوء على الملعب، بما فيهم الحاصلون على بطولات كبرى وأبطال كأس رايدر وعدد لا يحصى من الفائزين ببطولات في الجولة الأوروبية من هذا الموسم وما قبله.

ويتصدر الفائزان ببطولات كبرى داني ويليت ومارتن كايمر المجموعة وكلاهما لهما خبرة سابقة في الانتصار في الإمارات، حيث فاز ويليت ببطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك لعام 2016 وبطولة جولة موانئ دبي العالمية 2018، وانتصر كايمر ثلاث مرات في بطولة «أبو ظبي إتش إس بي سي» طوال مسيرته.

وتكمل بطولة الجولف في دبي المقدمة من موانئ دبي العالمية هذا الأسبوع الجدول الزمني المعدل للجولة الأوروبية، والذي يتضمن الآن 15 حدثاً جديداً لم يكن موجوداً قبل تأجيل الموسم في مارس قبل إعادة بدئه في يوليو.