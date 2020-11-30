شكرا لقرائتكم خبر عن محمد علي ثاني بطل «فيزيك أولمبيا» لبناء الأجسام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تألق بطل بناء الأجسام محمد علي ثاني، ابن نجم المنتخب والشارقة السابق علي ثاني، في بطولة أولمبيا الدولية التي نظمتها البرتغال للهواة والمحترفين، حيث حقق بطولة الفيزيك للفئة D، بعد أن تفوق على 9 منافسين على التوالي، وحصل على بطاقة الاحتراف التي تؤهله للمشاركة في بطولات المحترفين حول العالم، وبذلك أصبح أول إماراتي يحقق هذا الإنجاز.

وأعرب محمد عن سعادته بنجاحه وأهدى الفوز لوالده ولمدربه الكويتي عبد الله العتيبة الذي أشرف على إعداده وتجهيزه، مشيراً إلى أنه أول عربي يحصل على لقب بطولة مستر أولمبيا العالمية لبناء الأجسام.

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