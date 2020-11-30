راود سوشيال ميديا يوجهون رسالة شديدة اللهجة للعميل المصري حسام بهجت

الإثنين 30 نوفمبر 2020

وجه راود سوشيال ميديا رسالة شديدة اللهجة للعميل المصري حسام بهجت.



وقال النشطاء "انسي يا حسام يا بهجت أن أفكارك الشاذة تعرف تنشرها في المجتمع مصر طول عمرها عصيه علي الخونه والعملاء.. والتاريخ شاهد علي كده فأحسن لك تسافر ولا تهاجر مَش ها تفرق بافكارك المريضة دي".

واضاف النشطاء "نداء لكل الشرفاء.. كيف تتركون هذا الخائن بغيه دون اتخاذ الإجراءات القانونية حياله ليكون عبره ورادع لامثاله من المتمولين من جهات معاديه.

واستكمل النشطاء "حسام بهجت يملئ سيوشال ميديا كذبا حول تعرضه التضيق فتقول له ولامثاله أن مجرد استمرار تواجده علي تراب هذا الوطن أبلغ دليل علي تمتع مصر بالحرية رغم أفكاره المتطرفة التي لا تقل خطورة عن الأفكار التكفيرية".

وطالب النشطاء الدولة أن تتخذ موقف حاسم ضد هؤلاء المتآمرين الراغبين في تحويل مصر الي سوريا أو ليبيًا اخري لتمتلئ حساباتهم في البنوك ولكن نقول لهم هيهات إن بمصر عيون ساهرة قادرة علي اجتثاث أفكاركم الضالة.