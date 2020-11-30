شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد الياباني يوافق على زفاف ابنته بشرط التخلي عن الوضع الملكي والان نبدء بالتفاصيل

قالت تقارير إعلامية إن ولي العهد الياباني الأمير فوميهيتو أعلن أنه يوافق على خطط ابنته - التي طال تأجيلها - للزواج من صديقها الجامعي.

وكان من المقرر أصلاً أن تتزوج الأميرة ماكو من صديقها منذ سنوات كي كومورو والذي ينتمي لعامة الشعب في عام 2018، بعد عام من إعلان خطوبتهما. ونفى القصر لاحقاً أن يكون التأخير مرتبطاً بالمشاكل المالية لوالدته. ومع ذلك، أكد الأمير فوميهيتو مجدداً أنه يجب التعامل مع القضايا المالية أولاً.

وقال الأمير، وهو الشقيق الأصغر للإمبراطور ناروهيتو وأول من يتولى العرش بعده: «لكي يقتنع كثير من الناس ويحتفلون (بالزواج)، قلت إنه من المهم التعامل مع هذه القضية».

وأضاف ولي العهد، المعروف أيضاً باسم الأمير أكيشينو، «من وجهة نظري، أعتقد أنهم ليسوا في وضع سيكون فيه كثير من الناس مقتنعين وسعداء (بزواجهم)»، وقال كي كومورو، الذي يكمل حالياً دراسات إضافية في كلية الحقوق بجامعة فوردهام في نيويورك، إن أسرته لم تواجه صعوبات مالية في العام الماضي. وقال إن قضية القرض غير المسدد من جانب والدته لخطيبها السابق قد تمت تسويتها، بحسب وكالة «كيودو». لكن خطيب أمه السابق قال لوسائل إعلام محلية إن القضية لم تحل.

ومن غير الواضح متى سيقيم كومورو وماكو البالغان 29 عاماً حفل زفافهما. وسيتم تجريد الأميرة ماكو، الابنة الكبرى للأمير فوميهيتو والأميرة كيكو، من وضعها الملكي بعد زواجها من كومورو.