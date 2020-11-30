مصادر لـ"الخليج 365": توجه لتعيين نرويجي منسقا للسلام بالشرق الأوسط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"الخليج 365" عن توجه أممي لتعيين دبلوماسي نرويجي منسقا خاصا للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط.

ورجحت المصادر نفسها أن يكون الدبلوماسي النرويجي تور فنيسلاند، هو من سيخلف البلغاري نيكولاي ملادينوف.



وكان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعلن في وقت سابق هذا الشهر، تعيين ملادينوف مبعوثا أمميا خاصا في ليبيا خلفا للمستقيل غسان سلامة.

وقالت مصادر فلسطينية لـ"الخليج 365" فضلت عدم الكشف عن هويتها، إن القيادة الفلسطينية أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة موافقتها على تعيين فنيسلاند لهذا المنصب.

ولم تتضح مواقف باقي الدول من هذا التعيين، ولكن فنيسلاند يتمتع بعلاقات جيدة مع الحكومة الإسرائيلية.

ولم تعلن الأمم المتحدة حتى اليوم عن أي اسم لشغر هذا المنصب المهم.

من هو فنيسلاند؟

ولد عام 1952، وبدأ حياته السياسية بالانخراط في وزارة الخارجية النرويجية سنة 1984.

وفي العام 1996 أصبح مستشارا لوزير التخطيط النرويجي ثم مستشارا للمبعوث السابق للجنة الرباعية الدولية توني بلير، في الفترة ما بين 2007-2008.

وفي 2008 أصبح مبعوث النرويج إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، ثم سفيرا في القاهرة، في الفترة ما بين 2011 و 2015.

وسنة 2015، عُين مبعوثا خاصا لوزارة الخارجية النرويجية لعملية السلام وهو المنصب الذي لا زال يتولاه.

وأكدت المصادر الفلسطينية لـ"الخليج 365" أن الدبلوماسي النرويجي لعب دورا في استئناف العلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية في وقت سابق من هذا الشهر.