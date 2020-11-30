لبنان يتبلّغ تأجيل جولة التفاوض المقبلة مع اسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - تبلّغ لبنان رسمياً من الجانب الأميركي تأجيل جولة التفاوض المرتقبة هذا الاسبوع مع اسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية، وفق ما أفاد مصدر عسكري الإثنين، في خطوة جاءت بعد سجالات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.

وقال المصدر لفرانس برس "تبلّغنا رسمياً تأجيل جلسة المفاوضات غير المباشرة، واستبدالها بجلسة خاصة مع الجانب اللبناني"، من دون تحديد الأسباب، موضحاً أن الجانب الأميركي هو من طلب التأجيل.