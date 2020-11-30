- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توصيات ضرورية للأشخاص المتعافين من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد الطبيب الروسي المتخصص في الجهاز المناعي، فلاديسلاف جيمشوغوف، أن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا، وتعافوا منه، يحتاجون لإعادة تأهيل للجهازين العصبي والتنفسي.
وأكد جيمشوغوف في حوار مع وكالة "نوفوستي"، أن ممارسة تمارين اليوغا للتنفس، ضرورية من أجل التخلص من تأثيرات الإصابة بالفيروس.
وأوضح أن كل شخص يحتاج إلى برنامج إعادة تأهيل بعد الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يتم تحديده وفقا إلى ما عانى منه المصاب، وحالته وعمره. وفقا لروسيا اليوم.
وقال إنه تم رصد تلف في الجهاز العصبي المركزي، لدى الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا، ما قد ينعكس في ارتفاع درجات الحرارة وضغط الدم ومعدل ضربات القلب والاضطرابات الهرمونية، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب علاجا منفصلا.
وأضاف أن الطريقة المثلى حاليا، لتجاوز التأثيرات التي يتركها الفيروس بعد الشفاء من المرض، على الرئتين، هي ممارسة تمارين التنفس الخاصة بجهاز التنفس، مؤكدا أن هذا ما يجب أن يفعله كل شخص عانى من الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر توصيات ضرورية للأشخاص المتعافين من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.