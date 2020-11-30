شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تعيد سفينة تنقيب إلى ميناء أنطاليا قبل قمة للاتحاد الأوروبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادت سفينة التنقيب التركية «أوروتش رئيس» إلى ميناء أنطاليا، الاثنين، قادمة من منطقة متنازع عليها بالبحر المتوسط، قبل أقل من أسبوعين من قمة للاتحاد الأوروبي سينظر التكتل خلالها في العقوبات المحتمل فرضها على أنقرة.

وكانت تركيا قد سحبت السفينة من المياه المتنازع عليها قبل قمة سابقة للاتحاد الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول لإعطاء فرصة للجهود الدبلوماسية، لكنها أعادت إرسالها لاحقاً بعدما وصفته بـ«نتائج غير مرضية» من القمة. وفي وقت سابق من هذا الشهر قالت تركيا إن السفينة ستعمل في المنطقة حتى 29 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقالت وزارة الطاقة، الاثنين، إن السفينة أكملت مهمة بدأت في العاشر من أغسطس/آب. وأضافت في تغريدة على «تويتر» «سفينتنا التي جمعت 10995 كيلومتراً من البيانات السيزمية ثنائية الأبعاد عادت إلى ميناء أنطاليا».

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