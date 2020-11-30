شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة ترامب تتجه لخوض آخر المعارك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخوض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، آخر معاركها أمام المحكمة العليا، في قضية تأمل من خلالها التأثير في تغيير عدد أعضاء الكونجرس الممثلين لكل ولاية.

وترتبط القضية بتعداد سكان الولايات المتحدة، الذي يفترض أن يعاد كل عشر سنوات بحسب الدستور، وتحدد بناء عليه قيمة المساعدات الفيدرالية الممنوحة لكل ولاية وعدد النواب المخصصين لها.

وفي يوليو تموز، وفيما كان الإحصاء جارياً، أمر ترامب حكومته بألا تأخذ في الحسبان من لا يملكون وثائق رسمية والمقدر عددهم بعشرة ملايين شخص، عند تحديد عدد النواب. وأوضح الجمهوري الذي جعل من مكافحة الهجرة أحد أبرز قضايا ولايته، أنه لا يريد «إعطاء تمثيل برلماني لأجانب دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية أو يعيشون فيها بطريقة غير قانونية».

وعند تحديد عدد النواب المخصصين لكل ولاية، يجري احتساب كل سكان الولايات ما عدا الأجانب الموجودين فيها بموجب تأشيرة دخول مؤقتة.

ولجأت عدة ولايات ديموقراطية مثل نيويورك التي يقطنها عدد كبير من المهاجرين، إلى القضاء لإبقاء الوضع على حاله وحصلت على انتصارات في المحاكم الابتدائية. وطلبت إدارة ترامب من المحكمة العليا التدخل بشكل طارئ. وعلى ترامب أن يقدم إلى الكونجرس مطلع يناير كانون الثاني نتائج إحصاء عام 2020 وعدد المقاعد المخصصة لكل ولاية.

وتستمتع المحكمة العليا، الاثنين، إلى حجج الطرفين خلال جلسة تعقد عبر الهاتف بسبب وباء «كوفيد-19»، ويفترض أن تصدر قرارها بشكل سريع.

وفي عام 2019، منعت المحكمة بغالبية بسيطة (بصوت 5 قضاة من أصل 9) إضافة الجنسية على استمارة الإحصاء، في خطوة من شأنها أن تؤثر في العديد من الأجانب الذين قد يترددون في الإجابة عن الاستمارات، ما قد يؤدي بالتالي إلى سوء تقدير عدد الولايات التي فيها عدد كبير من المهاجرين.

ومنذ ذلك الحين، سمى ترامب قاضية جديدة في المحكمة العليا وأصبح عدد القضاة المحافظين ستة، عيّن الرئيس الجمهوري ثلاثة منهم. لكن يمكن أن يكتفي القضاة بمعاينة المسائل الإجرائية وتفادي التطرق إلى القضية الإشكالية.

وبحسب دراسة لمركز «بيو» للإحصاءات، قد تخسر ثلاث ولايات هي كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس، مقعداً خلال العقد المقبل، فيما قد تربح منيسوتا وألاباما وأوهايو، مقعداً، إذا ما جرى التصديق على التعديل.

