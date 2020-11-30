شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينهي التعاقد مع بينتو بالتراضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم إنهاء العلاقة مع مدرب منتخب الإمارات الكولومبي بينتو بالتراضي. وعقد الاتحاد مؤتمراً صحفياً اليوم الاثنين في مقر اتحاد الكرة بدبي، بحضور يوسف حسين السهلاوي نائب رئيس الإتحاد، رئيس لجنة المنتخبات.

وكشف السهلاوي عن أن بديل المدرب بينتو سيكون خلال الفترة المقبلة، حيث تنحصر الأسماء ما بين ثلاثة مرشحين.

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