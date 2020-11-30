شكرا لقرائتكم خبر عن كافاني يكرر هفوة سواريز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

كرر النجم الأورجوياني أدينسون كافاني نجم مانشستر يونايتد نفس هفوة مواطنه لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد حاليا وبرشلونة وليفربول سابقا عندما استخدم لفظة «نيجرو» في صورة على حسابه بإنستجرام نشرها بعد تسجيله هدفين من الدكة في مباراة فوز اليونايتد في معقل ساوثمبتون.

وفي التفاصيل تلقى كافاني تهنئة من صديق ورد عليه «شكراً يا أسود» ومسح كافاني الصورة بعد 3 ساعات من نشرها بعد سيل من التعليقات ودافع عن استخدام لفظة «نيجرو» لأنها دارجة في الثقافة الشعبية ببلاده.

وكان اتحاد الكرة الإنجليزي أوقف سواريز 8 مباريات على خلفية تلفظه بالكلمة نفسها بحق مدافع اليونايتد باتريس ايفرا عندما كان لاعباً في ليفربول وغرمه 40 ألف جنيه إسترليني عام 2011، وحاول سواريز حينها الدفاع عن نفسه بنفس طريقة كافاني لكنه لم ينجُ من العقوبة وكتب في سيرته الذاتية:«نيجرو يمكن أن نصف بها أي شخص ذي شعر أسود أو بشرة سوداء وأستخدم هذه المفردة باللغة الأسبانية طوال حياتي حتى أن زوجتي تناديني أحيانا«نيجرو»و«نيجريتو»(المصغر من اللفظة ) وجدتي كانت تنادي جدي«نيجريتو» وكانت جدتي تناديني نيجريتو أيضاً».