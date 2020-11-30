شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يشكل لجنة للفصل فى تظلمات قرارات الزوال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكل رجائى عطية نقيب المحامين، لجنة برئاسة محب المكاوى وكيل المجلس، للفصل فى كل التظلمات من قرارات الزوال وما يوازيها من قرارات يتضرر منها المحامين.

وأضاف رجائى عطية فى قراره، أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة قرر تشكل لجنة برئاسة محب المكاوى وكيل المجلس، للفصل فى كل التظلمات من قرارات الزوال وما يوازيها من قرارات يتضرر منها المحامين وعضوية كلا من حسين الجمال الأمين العام وأبو بكر ضوة الأمين العام المساعد وعبد المجيد هارون أمين الصندوق المساعد ومحمد الكسار عضو المجلس وعبد الحفيظ الروبى عضو المجلس وصلاح سليمان عضو المجلس وماجد حنا عضو المجلس ومحمد نجيب عضو المجلس.

ولفت رجائى عطية، إلى أن اللجنة تختص بالفصل فى كافة التظلمات، ويشترط للقرار أن يصدر من اثنين على الأقل من أعضاء اللجنة، مشددا على أن تراعى اللجنة فى حالة ما إذا رأت أن أدلة الاشتغال المقدمة غير كافية، أن تخطر المتظلم أو المتظلمة قبل الفصل فى التظلم، لتقديم ما عساه يكون لدية من أدلة الاشتغال، وذلك قبل البت فى التظلم.

وشدد رجائى عطية نقيب المحامين على ضرورة أن تراعى اللجنة إنجاز هذه المهمة الحيوية فيما لا يجاوز شهرًا من الآن، لرفع الظلم عمن وقع عليه ظلم أو شاب القرار المتظلم منه عوار البطلان.