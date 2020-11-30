شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يحجب موقع الأهرام مباشر نيوز وإزالة صفحة الموقع على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقش المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكوى مؤسسة الأهرام الصحفية ضد موقع " أهرام مباشر نيوز " ورئيس مجلس إدارته الدكتور رأفت عبده ونائبه المهندس يسري عبده لاستخدام اسم وشعار مؤسسة الأهرام ونشره أخبار قد تنسب لها بسبب ظهور الشعار الخاص بالمؤسسة عليها.

وأضاف المجلس في بيان له ، أنه تبين للجنة الشكاوى بالمجلس أن الموقع يستخدم نفس العلامة التجارية لمؤسسة الأهرام الصحفية بالمخالفة للقانون مما يسبب أضرار لها وبما يوحي بنسب هذه الأخبار إليها وأنها مصدر الأخبار، وأوصى بحجب موقع الأهرام مباشر نيوز، وقد وافق المجلس على توصية لجنة الشكاوى بحجب موقع الأهرام مباشر نيوز وإزالة صفحة الموقع على الفيسبوك .

كما بحث المجلس شكوى شركة النصر للكيماويات الدوائية ضد الحساب الرسمي لقناة صدى البلد على فيسبوك لنشره فيديو بعنوان: " نتائج سلبية خطيرة من تناول مسكن الباراسيتامول"

و رأت لجنة الشكاوي أن ما جاء فى الفيديو من صور للمنتج وعبارات لا تستند لأبحاث من جهات رسمية ، و وافق المجلس علي توصية اللجنة بإزالة المحتوى للضرر الذى يقع على منتج الشركة ولعدم استناد القناة لأبحاث من جهات رسمية.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشكاوي بخصوص حلقة برنامج " المصري أفندي" الذي يذاع على قناة " القاهرة والناس " من تقديم محمد علي خير بتاريخ 16/10/2020 وتناوله لقصة فتاة اسمها "إيمى" ادعت أنها تعرضت لمحاولة اختطاف ونشرت ذلك على صفحتها الشخصية على الفيس بوك، وتسائل مقدم البرنامج عن مدى صحة الواقعة التي ذكرها وهل هناك من يقف وراء انتشارها على صفحات التواصل الاجتماعي.

وقامت اللجنة بالاطلاع على تقرير الرصد والتفريغ الخاص بفيديو نشرته هذه الفتاة واعترفت فيه بعدم صحة الواقعة وأنها اختلقت الأمر لخلق حالة من التعاطف معها بين أصدقائها.

و قد رأت اللجنة أن مقدم البرنامج قام بطرح الموضوع دون التأكد من صحته واستند فقط على ما نشر على وسائل التواصل الإجتماعى ولم يتحرى الدقة وذلك بالمخالفة للائحة المعايير والأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس والتى تحذر الصحفي أو الإعلامي بألا يقيم تقارير على معلومات منقولة من مواقع التواصل الاجتماعي قبل التأكد من صحة هذه المعلومات بنفسه، وأن نشر القصة المُفبركة بهذا الشكل تسبب في الذُعر لدى المجتمع وخاصة السيدات مما يستدعي مناقشة مقدم البرنامج في هذا الأمر.

وقد أقر المجلس توصية لجنة الشكاوى بإلزام قناة القاهرة والناس تقديم اعتذار إلى الجهات المعنية المتضررة، والتنبيه على القناة بعدم نقل معلومات من مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها .