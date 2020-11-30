كورونا: الإغلاق الثاني أدى إلى تراجع الإصابات في إنجلترا بمقدار 30 في المئة

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (بي بي سي):

خلصت دراسة موسعة أجرتها جامعة إمبريال كوليدج بلندن إلى انخفاض الإصابات بفيروس كورونا في إنجلترا بنسبة 30 في المئة خلال الإغلاق الثاني.

ووفقاً للدراسة، تراجعت الإصابات في عموم البلاد بمقدار الثلث، لكن إجمالي عدد الحالات في إنجلترا ظل مرتفعا نسبياً. كما شهدت بعض أكثر المناطق تضررا انخفاضا كبيرا في نسبة الإصابات بالفيروس.

وعلّق وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، على نتائج الدراسة بالقول إنه لم يزل من السابق لأوانه "التراجع عن موقفنا".

وتؤكد الدراسة، التي تحظى بتقدير كبير، انحسار تفشي الوباء، خلال الإغلاق الثاني، فبعد أن كانت الإصابات تتضاعف كل 9أيام، أشارت النتائج إلى أنها باتت تنخفض بمعدل النصف، تقريبا، كل 37 يوماً.