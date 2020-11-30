وصول 92 ألف طن بضائع استراتيجية إلى ميناء الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

سجل ميناء الإسكندرية، اليوم الإثنين، نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن والبضائع والشحن والتفريغ، إذ تواجدت 76 سفينة تحمل بضائع وسلع استراتيجية.

صرح بذلك، الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وأشار إلى وصول 92 ألف و490 طن بضائع استراتيجية تشمل قمح ومواد بترولية من الخارج، فضلا عن تصدير نحو 32 ألف و390 طن بضائع بإجمالي 124 ألف و880 طن.

وأوضح رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أنه جرى دخول وخروج 10 آلاف و273 شاحنة من وإلى الميناء خلال الـ24 ساعة الماضية، فضلا عن تداول 1428 حاوية واردة وصادرة.

من جانبه أكد رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الميناء، أن جميع الإدارات العاملة داخل الميناء تقوم باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأشار الغندور، إلى أنه يجرى التنسيق مع جميع الجهات المختصة لتسهيل وتسريع دخول وخروج البضائع والسفن والشاحنات، وذلك لتقليل مدة بقاء السفن والبضائع، ورفع معدلات الشحن والتفريغ بالميناء.