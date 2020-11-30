صور.. ضبط 7 أطنان مواد كيماوية مجهولة المصدر داخل مصنع في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

قال المهندس أشرف سعد الجمل، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، اليوم الاثنين، إن مديرية الزراعة تمكنت من خلال حملات الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية وبالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية من ضبط مصنع بجوار منطقة مبارك الصناعية بمركز قويسنا، ينتج مخصبات زراعية مغشوشة وغير مسجلة بوزارة الزراعة.

وتقدر المضبوطات بإجمالي 7 أطنان من المواد الكيماوية، عبارة عن 6 أطنان من المواد المجهولة المعدة للتعبئة وطن معبأ في عبوات كمبيدات زراعية وكمية من العبوات الفارغة مختلفة الأحجام وآلات خلط وتعبئة وتغليف، وتحفظت الحملة على المضبوطات وأدوات التعبئة المستخدمة.

أضاف "الجمل" بأنه جرى اتخاذ اللازم حيال المخالفة وضبط صاحب المصنع، وتحرير محضر برقم 23884 جنح وعرضه على النيابة العامة لإعمال شئونها.