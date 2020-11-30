محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:
قال المهندس أشرف سعد الجمل، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، اليوم الاثنين، إن مديرية الزراعة تمكنت من خلال حملات الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية وبالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية من ضبط مصنع بجوار منطقة مبارك الصناعية بمركز قويسنا، ينتج مخصبات زراعية مغشوشة وغير مسجلة بوزارة الزراعة.
وتقدر المضبوطات بإجمالي 7 أطنان من المواد الكيماوية، عبارة عن 6 أطنان من المواد المجهولة المعدة للتعبئة وطن معبأ في عبوات كمبيدات زراعية وكمية من العبوات الفارغة مختلفة الأحجام وآلات خلط وتعبئة وتغليف، وتحفظت الحملة على المضبوطات وأدوات التعبئة المستخدمة.
أضاف "الجمل" بأنه جرى اتخاذ اللازم حيال المخالفة وضبط صاحب المصنع، وتحرير محضر برقم 23884 جنح وعرضه على النيابة العامة لإعمال شئونها.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. ضبط 7 أطنان مواد كيماوية مجهولة المصدر داخل مصنع في المنوفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.