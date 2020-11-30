قوات الأمن العراقية تعتقل أحد عناصر داعش في الفلوجة

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الإثنين، اعتقال أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة الفلوجة الواقعة ضمن محافظة الأنبار وعلى بعد 60 كيلو مترًا شمال غرب العاصمة بغداد.

ذكرت الوكالة - في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - أن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من إلقاء القبض على الإرهابي (أبو طلحة) في قضاء الفلوجة ضمن محافظة الأنبار المطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

وأضافت أنه "من خلال التحقيقات الأولية معه، اعترف بعمله ضمن صفوف داعش في هذا القاطع ما يسمى بقاطع الفلوجة بصفة مقاتل، حيث اتخذت الإجراءات القانونية بحقه".

وأكدت خلية الأمن الحكومية في العراق، اليوم الاثنين، مباشرة قيادة عمليات سومر بتنفيذ خطة انتشار أمني داخل مركز محافظة ذي قار على خلفية أعمال العنف التي حدثت خلال الأيام الماضية.

وذكرت الخلية في بيان صحفي، أن "قيادة عمليات سومر باشرت بتنفيذ خطة انتشار أمني داخل مركز محافظة

ذي قار (مدينة الناصرية) بعد وصول التعزيزات الأمنية لفرض القانون وتعزير الأمن وحماية المواطنين والمصالح العامة والخاصة".

وأعلنت الحكومة العراقية، يوم الأحد، تشكيل لجنة عليا لإدارة "الأزمة" في محافظة ذي قار، على خلفية أعمال العنف التي شهدتها مدينة الناصرية، مركز المحافظة، خلال اليومين الماضيين، وخاطب الكاظمي العراقيين: "نهيب بأهلنا وشبابنا الواعي أن يوحدوا جهودهم لبناء البلاد، من أجل عراق يليق بالعراقيين"، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأضافت أن "الإجراءات الأمنية ما زالت مستمرة في المحافظة".

وأعلنت الحكومة العراقية، أمس الأحد، تشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمة في المحافظة، "لحماية المتظاهرين السلميين، ومؤسسات الدولة، والممتلكات الخاصة".



