وزير الدفاع النيجري يعتزم مضاعفة عدد الجيش لمواجهة الإرهاب

قال وزير الدفاع النيجري إيسوفو كاتامبي إن جيش البلاد الذي يقاتل الجماعات الإرهابية منذ سنوات يجب أن يرتفع عدده من 25 ألف عنصر في الوقت الحالي إلى 50 ألفا على الأقل، وذلك خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف كاتامبي- خلال جلسة مخصصة أمام البرلمان في العاصمة (نيامي)؛ لتبني قانون يهدف إلى تحسين ظروف معيشة القوات المسلحة وعملها- أن الجيش يتطلب
وأوضح أن قرار زيادة عدد الجيش إلى خمسين ألفا يدخل في إطار الحرب على الإرهاب وهو كفاح طويل الأمد.. على حد قوله، مؤكدا أن الترتيبات جارية لتحقيق هذا الهدف، مشددا على ضرورة مضاعفة عدد مراكز التدريب العسكري في مناطق البلاد لتدريب المجندين الجدد.
وأشار إلى زيادة عدد المشرفين العسكريين وإنشاء مدارس تدريب للضباط وضباط الصف، كما ستفتتح مدرسة للأركان في يناير 2021.
يذكر أن النيجر تقع في منطقة الساحل الشاسعة، حيث تنشط جماعات إرهابية تنفذ عمليات أودت بالآلاف ودفعت مئات الآلاف إلى الفرار من منازلهم.
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