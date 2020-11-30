السعودية تُدين الهجوم الإرهابي في نيجيريا

أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين في شمال شرق نيجيريا، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الإثنين - وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية نيجيريا الاتحادية، ضد هذه الأعمال الشنيعة التي تستهدف أرواح الأبرياء، وتزعزع الأمن والاستقرار، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولنيجيريا، حكومةً وشعبًا، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

وقالت صحيفة (اليوم) السعودية في افتتاحيتها يوم الأحد، إن الاعتداءات الإرهابية المتواصلة من الميليشيا الحوثية التي تتمركز في اليمن، وتستمر في استهداف المدنيين والأعيان المدنية ومنها المنشآت الاقتصادية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، تخالـف الـقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وترتقي إلى جرائم حرب.

وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان (سلوك إيران التهديد والرفض) أن هذه الاعتداءات ما هي إلا نتيجة لتلك السلوكيات الإيرانية الـتي تستمر في دعم الميلـيشيات الإرهابية

لتقوم بالمزيد من الجرائم والاعتداءات والخروقات تحقيقا لأجنداتها، بقدر ما

هو سلوك يجد الرفض القاطع من المملكة والقدرة على التصدي له.أكدت أنه لم تعد هـناك خيارات أمام المجتمع الـدولي من أن يتخذ موقفا حازما وواضحا يردع سلوك النظام الإيراني ويحقق أمن المنطقة والعالم، ويخلصه من تبعات المشروع الإقليمي الإرهابي للنظام الإيراني، وإصراره على التدخل في شؤون الدول الداخلية، ودعمه الإرهاب والتطرف وتأجيج الطائفية؛ما يدفع المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم تجاه إيران، يضمن منعها من الحصول علـى أسلـحة دمار شامل وتطوير برنامج الصواريخ الباليستية وتهديد السلم والأمن، وتردع انتهاك ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا، وتخرق القوانين الدولية كافة.