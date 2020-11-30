138 ألف و903 إصابات جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تسجيل 138 ألفا و903 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 13 مليونا و383 ألفا و320 حالة.

وأوضحت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الاثنين - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 266 ألفا و873 حالة، عقب تسجيل 826 حالة وفاة جديدة أمس الأحد.

ووصلت الولايات المتحدة لأعلى عدد لديها من حالات الإدخال إلى المستشفيات

إثر الإصابة (بكوفيد 19)، حيث سجلت 91 ألفًا و635 حالة.ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية يوم "الأحد" عن خبراء قولهم: إن انتشار فيروس كورونا طالما يتصاعد بمعدلات مثيرة للقلق قبل عطلة عيد الشكر الماضية في البلاد وبعدها، وقد يزداد الأمر سوءًا قريبًا بسبب السفر خلال العطلات.أما جامعة جونز هوبكنز الأمركية البحثية، فأشارت إلى أنه قد أُبلغ عن أكثر من أربعة ملايين من إجمالي حالات الجائحة خلال شهر نوفمبر الجاري (بنسبة نحو 30 بالمائة)، كما تم تسجيل أكثر من 100 ألف حالة يوميًا منذ آخر 26 يوماً متتاليًا.

وعلى الرغم من دعوات المسئولين وخبراء الصحة بالبقاء بالمنزل، كان لا يزال هناك ارتفاع في حركة السفر خلال أسبوع عيد الشكر، وفي ظل طقس يزداد برودة وتجمع لمزيد من الأشخاص خارج المنازل، فإن الخبراء قد حذروا من أن عدد الحالات المتصاعد بالفعل قد يزداد سوءًا خلال الأسابيع المقبل، وأنه قريبًا سيتم تجاوز أكثر من 2000، وربما 3000 أو 4000 حالة وفاة يوميًا بالولايات المتحدة.

