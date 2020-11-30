آبي أحمد: قواتنا لم تقتل مدنيين في حرب تيجراي ولن ندمر عاصمة الإقليم

نقلت شبكة سكاي نيوز الإخبارية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، صباح اليوم الإثنين، عن آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا قوله إن القوات الإثيوبية لم تقتل أي مدنيين في حرب تيجراي، ولن تدمر عاصمة الإقليم.

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كان زعيم قوات إقليم تيجراي الإثيوبي أكد، اليوم الإثنين،

إنه لا يزال يقاتل على مقربة من مدينة مقلي عاصمة الإقليم بعد وقوعها تحت سيطرة القوات الإثيوبية.

وحسب وكالة رويترز، قال دبرصيون جبرمكئيل زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في رسالة نصية إن قواته أسرت بعض الجنود الإريتريين الذين يقاتلون إلى جانب قوات الحكومة الإثيوبية.

وقالت بيلين سيوم المتحدثة باسم رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، إن الحكومة لا تهتم بالرد على "أوهام عصبة إجرامية".

ولم يصدر تعليق حتى الآن من الحكومة الإريترية لكنها نفت في البداية أي دور لها في الصراع المستمر منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

ومن الصعب التحقق من ادعاءات أي طرف نظرًا لانقطاع الاتصالات الهاتفية والإنترنت عن منطقة تيجراي، إضافة إلى القيود المشددة على دخول الإقليم منذ بدء القتال في الرابع من نوفمبر.