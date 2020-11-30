سيف اليزيد - سجلت إسرائيل 985 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد إجراء 39,774 فحصاً للكشف عن الفيروس، حيث بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية للفيروس 2.5%.

ويرقد في المستشفيات، حسب بيان وزارة الصحة الإسرائيلية، 263 مريضاً بحالة خطيرة جراء إصابتهم بالفيروس، بينهم 114 مريضاً يخضعون لتنفس اصطناعي.

وبلغت حصيلة الوفيات - حسب البيان - 2864 وفاة منذ بداية الجائحة، ولا يزال 9897 مريضاً نشطاً.

كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تسجل 985 إصابة جديدة بـ«كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.