طوكيو تسجل 311 إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - أكد مسؤولون في حكومة العاصمة اليابانية اليوم الاثنين، تسجيل 311 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في طوكيو.

وذكرت وكالة "جي جي برس" اليابانية للانباء التي أوردت الخبر، بأن عدد الاصابات اليومية في طوكيو يأتي أقل من 400 للمرة الاولى منذ ستة أيام.

وذكر المسؤولون أن أعداد حالات الاصابة الخطيرة بمرض "كوفيد19-" الناتج عن الاصابة بفيروس كورونا في طوكيو، ارتفعت إلى 70 شخصا بعد أن تم تسجيل ثلاث إصابات خطيرة جديدة عن اليوم السابق، وهو أعلى رقم يتم تسجيله منذ أن أعلنت الحكومة المركزية في البلاد في مايو الماضي رفع حالة الطوارئ التي كانت مفروضة لمكافحة تفشي الوباء.

من ناحية أخرى، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في اليابان إلى 147 ألفا و 489 حالة حتى الساعة 30ر7 صباحا بتوقيت طوكيو، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بكورونا في البلاد وصلت إلى 2057. وبلغ عدد المتعافين من الإصابة بمرض "كوفيد -19" الذي يسببه الفيروس 121 ألفا و735 حتى صباح اليوم الاثنين.

وأعلنت اليابان تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل حوالي 44 أسبوعا.