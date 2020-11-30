سيف اليزيد - أعلن المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين تسجيل 438 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إن من بين حالات الاصابة الجديدة 414 حالة عدوى محلية، ليبلغ إجمالي حالات الاصابة 34 ألفا و 201 حالة.

وقال المركز إنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 526 حالة.

وقد قررت السلطات في كوريا الجنوبية أمس الأحد إبقاء إجراءات التباعد الاجتماعي من المستوى الثاني ضمن النظام المؤلف من خمس مستويات في منطقة سول الكبرى، ولكنها رفعت من إجراءات مكافحة الفيروس في جميع المناطق الأخرى إلى مستوى واحد ونصف.

كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية تسجل 438 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.