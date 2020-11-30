11169 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

سيف اليزيد - أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 11169 حالة ليصل الإجمالي إلى مليون و53869.

وأوضح الإحصاء تسجيل 125 حالة وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 16248.

وكان المعهد أعلن أمس الأحد تسجيل 14611 حالة إصابة و158 وفاة.

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