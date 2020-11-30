العثور على جثة جنين غير مكتملة النمو مرمية في الشارع في القنيطرة

عثر مواطنون، ليلة أمس الأحد، على جثة رضيع، غير مكتملة النمو، مرمية في شارع لا سيكون، في مدينة القنيطرة.
وحسب مصادر محلية، فإن جثة الجنين تبلغ من العمر حوالي 6 أشهر، ويرجح أنه تم التخلي عنها بعد عملية إجهاض، إذ عثر عليها مرمية بالقرب من أحد حاويات الأزبال.
وفور علمها بالخبر، حلت السلطات المحلية، وعناصر الشرطة العلمية في عين المكان، حيث تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمعرفة ظروف، وملابسات التخلي عن الجنين بهذه الطريقة المؤلمة.
وعملت عناصر الوقاية المدنية على نقل جثة الجنين صوب مستودع الأموات في المستشفى المحلي في القنيطرة.
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