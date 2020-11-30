الداخلية تعلن مكافحة ٤٣١٥ جريمة في ٢٠٢٠

اعلنت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية، الاثنين، مكافحة 4315 جريمة خلال العام الجاري.

وقال بيان للمديرية تلقته الخليج 365، انه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي ودعمه المتواصل لمؤسسات الوزارة العاملة على مكافحة الجريمة وتحقيق الامن والاستقرار , تمكنت المديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة في الوزارة ومن خلال مفارزها وتشكيلاتها العاملة في بغداد والمحافظات وفي أطار تنفيذ واجباتها الدستورية والقانونية المرتكزة على تفكيك شبكات عصابات الجريمة المنظمة واحباط خططها قبل تنفيذها والقاء القبض على المجرمين المطلوبين للعدالة والتحقيق معهم تمكنت من مكافحة4315"جريمة".



واشار البيان الى ان "الجرائم تنوعت بين تزييف العملة والاتجار بالمخدرات والآثار والبشر وتهريب البضائع وحماية المنتج المحلي ومتابعة الشركات غير المجازة رسميا وجرائم الابتزاز والنصب والاحتيال والغش الصناعي والتجاري والادوية وغلاء الاسعار ومكافحة الرشوة وجرائم التهديد والبغاء والسرقة والخطف وغيرها".



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