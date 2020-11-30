شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتجاجات الاجتماعية تعصف بتونس.. وجبهة الإنقاذ تحمل الإخوان المسؤولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف منذر قفراش رئيس جبهة إنقاذ تونس، ورئيس المنتدى الدولي لمقاومة التطرف والإرهاب بفرنسا، ما تعيشه تونس هذه الأيام شبيه بما حصل في ثورة 2011، حيث تفجرت الاحتجاجات الاجتماعية بشدة في كل محافظات تونس، كما نفذ المواطنون اعتصامات في مناطق حيوية حيث قام مئات الأهالي بمحافظة قابس بالجنوب التونسي بالاعتصام أمام المجمع الكيميائي التونسي والذي يمثل أكبر منطقة صناعية بتونس.

وتابع رئيس جبهة إنقاذ تونس: تسبب الاعتصام في توقف إنتاج المجمع منذ الأسبوع الماضي وإلى اليوم، كما نفذ أهالي محافظة قفصة بجنوب تونس اعتصاما بالآلاف أمام شركة فوسفات قفصة وهي الشركة الأولى في تونس من حيث إنتاج مادة الفوسفات، و قاموا بمنع تشغيل وحدات الإنتاج و في أقصى الجنوب التونسي.

وحمل "منذر" خلال تصريحات لـ"الخليج 365" حركة النهضة "إخوان تونس" كل الأحداث الدائرة في تونس، مدللا عن حديثه برفع الأهالي شعارات تحمل حزب النهضة مسؤولية الانهيار الاقتصادي لتونس في جميع المجالات، مشيرا إلى أن النظام الديكتاتوري للرئيس الراحل زين العابدين بن علي كان أرحم بالتونسيين من ديمقراطية الإخوان المغشوشة والتي تسببت في خراب تونس بعد عشر سنوات.