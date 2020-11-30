النزيف يتواصل في الشمال.. انتحار شابة في منزل أسرتها في طنجة

شهدت مدينة طنجة، مساء أمس الأحد، حالة انتحار لثلاثينية في منطقة أكزناية.
وحسب مصدر مطلع، فإن الهالكة، وهي ثلاثينية، غير متزوجة، عثر عليها معلقة بحبل حول عنقها، في سطح منزل أسرتها، في منطقة بدوين بضواحي مدينة طنجة.
ورجحت مصادر أن يكون سبب الوفاة آثار نفسية بسبب المشاكل، التي تعيشها، وخلف الحادث صدمة داخل منزلها.
وفور وقوع الحادث، تم فتح تحقيق حول ملابساته من طرف عناصر الدرك الملكي، ونقلت جثة الهالكة إلى مستودع الأموات دوق دو طوفار.
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