طبيب بايدن يقول إنه وجد كسورا في قدم الرئيس المنتخب وأمامه أسابيع حتى تلتئم

كشف كيفن أوكونور، طبيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم الاثنين، عما حدث لكاحل الرئيس بعد التوائه خلال لعبه مع كلبه.

وقال أوكونور، في بيان مقتضب، إن الأشعة المقطعية أثبتت وجود (كسور صغيرة) في منتصف قدم الرئيس المنتخب بايدن”.

وأكد الطبيب أنه “من المحتمل أن يحتاج الرئيس المنتخب بايدن إلى حذاء طبي خاص للسير لعدة أسابيع”، وفقا لشبكة “سي إن إن”.

وفي وقت سابق، أمس الأحد، قال أوكونور في بيان، إن بايدن “أصيب بالتواء في قدمه اليمنى”، لكن الأشعة السينية الأولية أظهرت “عدم وجود كسر واضح”.

وأعلن مكتب بايدن، أن الحادث وقع، أول أمس السبت، وأن الرئيس المنتخب، البالغ من العمر 78 سنة، سيخضع للفحص من قبل جراح عظام “بدافع الحذر الشديد”.

وفي سياق متصل، أعلن فريق بايدن أنه سيتسلم أول إحاطة مخابراتية له، اليوم.

وأعطت إدارة الرئيس دونالد ترامب الضوء الأخضر لإطلاق عملية نقل السلطة، التي تفترض مشاورات المسؤولين الفدراليين الحاليين مع فريق بايدن.

وفي الوقت نفسه، لا يعترف الرئيس الحالي للولايات المتحدة بالهزيمة، ويطعن في نتائج الانتخابات في المحاكم، ومن المقرر تنصيب الرئيس المقبل، في 20 يناير 2021.