شكرا لقرائتكم خبر عن ​"نافورة النخلة" تطلق لحناً رمزياً احتفالاً باليوم الوطني 49 لدولة الإمارات والان مع التفاصيل

الإثنين 30 نوفمبر 2020

احتفالاً باليوم الوطني 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة، تستعد "ذي بوينبت"، الوجهة الأولى لنمط الحياة وتناول المأكولات في "نخلة الجميرا"، إلى إطلاق أغنية حصرية للمؤلف الموسيقي الإماراتي إيهاب درويش ألّفها خصيصاً لـ"نافورة النخلة" للاحتفال بروح الاتحاد.



بينما تبدا العروض اليومية لـ"نافورة النخلة" من الساعة السادسة مساءً، يمكن للزوار الشعور بالفخر من خلال مشاهدة أطلاق أغنية خاصة بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة من تأليف إيهاب درويش مستوحاة من الحيوية العالية التي تتمتع بها دبي في تمام الساعة التاسعة مساءً مابين 1-3 من ديسمبر المقبل.

استُوحيت هذه الأغنية من شعار ‘Aim for the sky’ (حتى بلوغ السحاب) الخاص بـ"نافورة النخلة"، وقد تم تأليفها خصيصاً لحاملة لقب "أكبر نافورة في العالم" وفقاً لـ"موسوعة جينيس للأرقام القياسية™". وتم إعداد هذا العمل الفني لتقديم لحن موسيقي رمزي ومبدع لا يُنسى، ولكي يكون بمثابة أنشودة رسمية تجسّد بطولة "نافورة النخلة".

وقال إيهاب درويش، المؤلف الموسيقي الإماراتي، في هذه المناسبة": "يشرّفني أن ألحن أغنية Aim for the Sky (حتى بلوغ السحاب) احتفالاً بحصول "نافورة النخلة" على لقب "أكبر نافورة في العالم". وبصفتي فناناً إمارتياً، أنا فخور بأن تكون سيمفونيتي الأصلية احتفالاً باليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة في "ذي بوينت". لقد كانت تجربة ثرية حقاً.

تمزج هذه الموسيقى بين الأصوات السينمائية والسيمفونية لتعكس روح المدينة النابضة بالحياة والملهمة. ومن السمات الفريدة للموسيقى، أنها تتكون من ثلاث أقسام بارزة مرتبة في أنماط مختلفة لإبراز وحدة الثقافات تحت سماء واحدة. فاللحن الآسر يخاطب جميع الأجيال وفقاً لتنوع الترتيبات ويستعرض الرحلة الصعبة لمدينة قوية تتحدى كل العقبات للوصول إلى السحاب. والفكرة التي تقف وراء هذه الموسيقى، هي خلق حوار بين العديد من الآلات الموسيقية الممزوجة بالأنماط الكلاسيكية والخليجية والشرقية والإلكترونية واللاتينية لإيصال رسالة، مفادها أن دبي قادرة على احتضان جميع الثقافات والجنسيات والأعراق.

بإمكان زوار "ذي بوينت" الاستمتاع بعروض "نافورة النخلة" يومياً من الغروب حتى منتصف الليل من الممشى أو من أحد المطاعم المحيطة التي تقدم خصومات وعروضاً ترويجية خاصة، مع الأخذ في الاعتبار أن الحجوزات يجب أن تكون مسبقة:

الممشى الشرقي

ميشيكو

سمكجي

شيكاغوميت باكرز

شاليه بيريزكا

إيه كابيللا

أميراز ديلي

القاهرة 30

إبن حميدو

فناجين

مطعم صمد العراقي

فوود ديستريكت

داينيست

دونا كارميلا

إل باساجيو

لا بريوش

الممشى الغربي

هوك آند كوك

مطعم الصفدي

مونغول غير

أرجنتينا غريل

جروف رود

رو رويال

بيروت باي

فانتوم هاوس

لو بيرات

شوان

كيو كافيه

طرق التنقل والمواقف:

سوف يتم توفير حافلات ذهاباً وإياباً مجاناً من "نخيل مولز" من وإلى "ذي بوينت" كل 20 دقيقة من الساعة 5 مساءً ولغاية منتصف الليل، من أجل تسهيل حركة المرور والتنقل، وذلك في التواريخ التالية:

أ‌. ديسمبر: الثلاثاء 1 ديسمبر، الأربعاء 2 ديسمبر، الخميس 3 ديسمبر – السبت 5 ديسمبر.

وبما أن عدد مواقف السيارات محدود في "ذي بوينت"، لذلك يُنصح بشدة الحضور بسيارة أجرة أو الاستفادة من خدمات الحافلات ذهاباً وإياباً بالمجان. وبدلاً من ذلك، يمكن أيضاً الاستفادة من العروض الترويجية والخصومات التي يوفرها شركاء "ذي بيونت" باستخدام الرمز ThePalmFountain:

• كريم

o خصم 20% على رحلتين شهرياً، بحد أقصى 20 درهماً لكل رحلة.

 سارية المفعول لغاية الأول من يناير 2021

سارية المفعول على الرحلات من وإلى "ذي بوينت"

سارية المفعول على Careem Economy و Max و Careem Kidsوسيارات رجال الأعمال.

• هلا تاكسي

o 50% على الرحلات الأولى مع هلا تاكسي، وبقيمة 20 درهماً كحد أقصى. من 8 نوفمبر إلى 30 ديسمبر.