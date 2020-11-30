ولي عهد ابوظبي: ستبقى الإمارات وفيَّة لمنارات عزها وفخرها

الإثنين 30 نوفمبر 2020

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات ستبقى وفيَّة لمنارات عزها و فخرها الذين قدموا نماذج ملهمة في الوطنية والانتماء إلى هذه الأرض الطيبة.



وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر بمناسبة يوم الشهيد: "رحم الله شهداءنا وأسكنهم فسيح جناته .. مآثرهم وتضحياتهم قناديل تضيء طريق العمل المخلص لأجل الوطن ورفعته.. وبمناسبة "يوم الشهيد" ، ستبقى الإمارات وفيَّة لمنارات عزها و فخرها الذين قدموا نماذج ملهمة في الوطنية والانتماء إلى هذه الأرض الطيبة."

وتابع: "في هذا اليوم نحيي "أبطال الإنسانية" الذين ضحوا بأرواحهم في خط الدفاع الأول بتفانٍ وإخلاصٍ وهم يحمون المجتمع.. ذكراهم ستظل خالدة في وجداننا وذاكرة الأجيال المقبلة تلهمهم قيم التضحية والعطاء والوفاء."