شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قائد شرطة أفغاني في إقليم هيرات والان نبدء بالتفاصيل

قُتل قائد شرطة منطقة "أوبي" الأفغانية محمد رفيق الأكوزاي في كمين نصبته حركة طالبان المسلحة في إقليم هيرات

وأعلن المتحدث باسم قائد شرطة إقليم "هيرات" الأفغاني عبد الأحد والي زادة اليوم ، أن حركة طالبان استهدفت سيارة الأكوازي من خلال كمين نصبته له مما أسفر عن مقتله ، مشيراً إلى عدم سقوط أي ضحايا آخرين من قوات الأمن في هذا الهجوم .

ولم تعلق حركة طالبان عن هذا الهجوم حتى الآن.